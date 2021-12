Sorties cinéma de la semaine du mercredi 10 novembre

Aujourd'hui mercredi, voici une sélection des sorties cinéma de la semaine:



Date Limite avec Robert Downey Jr, Mr Iron Man, et Zach Galifianakis, découvert dans Very Bad Trip. Ce film se veut d'ailleurs dans le même esprit, version road movie.

Peter prend l'avion pour Atlanta afin de rejoindre sa femme qui va accoucher dans quelques jour. Il est assis à côté de Ethan, un loser qui les fera tous les 2 expulser de l'avion en enchainant gaffe sur gaffe. Peter n'a pas d'autre choix que d'accepter la proposition d'Ethan de l'emmener à Atlanta en voiture. Le voyage ne va pas être de tout repos, regardez la bande annonce:

Une comédie française sort également sur les écrans, elle est de françois Ozon avec un beau casting, notamment Catherine Deneuve et Fabrice Lucchini. Nous sommes à la fin des années 70, la libération de la femme ne se fait qu'à peine. Et c'ets dans ce contexte que Suzanne, une femme au foyer docile mais frustrée reprend les rênes de l'entreprise quand son mari tombe amlade. Pour remettre le film dans son contexte historique, regardez la bande-annonce avec un passage sur cette merveilleuse vie de couple, très épanouissante:

Enfin, on termine avec un thriller d'action directement venu d'Hollywood et inspiré fe faits réels: « Unstoppable » avec Denzel Washington. Un ingénieur et un chauffeur vivent une véritable course contre la montre. Les deux hommes tentent de stopper un train qui transporte des produits toxiques avant que celui-ci ne déraille et répande une flaque toxique qui décimera la ville complète.

Du suspense en perspective donc, regardez:

