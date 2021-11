Attaque à main armée dans une boulangerie à Malaunay

La victime, une employée de 28 ans, a alerté Police Secours quelques minutes après l'attaque. Un homme, cagoulé et ganté, s'est présenté devant la caisse, muni d'une arme de poing de type pistolet automatique et demandant la caisse. La victime lui a remise et le suspect est reparti à pieds, avec quelques dizaines d'euros en poche.

Deux témoins - un membre de la famille de la victime et son compagnon - ont observé la scène mais les policiers n'ont pas pu mettre encore la main sur le suspect. La Brigade Criminelle de la Sûreté Départementale mène l'enquête.