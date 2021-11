Washington (AFP). Ebola: le médecin sierra-léonais soigné aux Etats-Unis est mort

Le médecin sierra-léonais infecté par Ebola qui était soigné depuis samedi aux Etats-Unis est décédé, a annoncé lundi dans un communiqué le Nebraska Medical Center, hôpital où il était traité après son rapatriement de Sierra Leone. "Nous avons l'immense regret d'annoncer que le troisième patient que nous avons traité pour Ebola, le docteur Martin Salia, est décédé du fait des symptômes très avancés de la maladie", a indiqué l'établissement, qui avait indiqué dimanche qu'il était "très gravement malade". "Malgré des efforts +héroïques+, la maladie était trop avancée pour le sauver", a déploré l'hôpital, qui a prévu une conférence de presse dans la matinée. Le Dr Martin Salia, résident américain qui travaillait à l'hôpital Connaught de Freetown, est le premier ressortissant sierra-léonais malade d'Ebola à être rapatrié aux Etats-Unis, où ont déjà été traités neuf personnes, dont la plupart avaient contracté la maladie en Afrique. Le Nebraska Medical Center, spécialement équipé pour soigner les malades atteints du virus, avait déjà traité deux patients atteints par Ebola, qui ont tout deux survécu. "Le docteur Salia était dans un état extrêmement critique lorsqu'il est arrivé ici et, malheureusement, malgré nos plus gros efforts, nous n'avons pas été en mesure de le sauver", a commenté le docteur Phil Smith, directeur médical de l'unité spécialisée du centre. Selon l'hôpital, le Dr Salia souffrait de défaillance rénale et respiratoire à son arrivée aux Etats-Unis. Placé sous dialyse et respirateur artificiel et bénéficiant de traitements pour aider son organisme à lutter contre le virus, il a également reçu dès samedi du plasma d'un donneur guéri de la maladie non identifié et du ZMapp, sérum expérimental qui n'a pas encore fait l'objet d'essais cliniques. "Nous avons utilisé tous les traitements disponibles pour donner toutes les chances de survie au docteur Salia", a relevé le Dr Smith. "Comme nous l'avons appris, le traitement tôt de ces malades est essentiel".

