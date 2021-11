Bruxelles (AFP). La banque HSBC inculpée en Belgique pour fraude fiscale grave et blanchiment

HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque britannique HSBC, a été inculpée en Belgique pour fraude fiscale grave et organisée et blanchiment, a indiqué lundi la justice belge, qui la soupçonne d'avoir "sciemment" aidé des centaines de clients, en particulier des diamantaires anversois, à frauder le fisc. "Le préjudice pour l'Etat belge engendré par lesdites pratiques est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros", a indiqué dans un communiqué le parquet de Bruxelles, qui précise que la banque a également été inculpée de constitution d'une "organisation criminelle" et d'"exercice illégal d'intermédiaire financier".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire