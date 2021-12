Entretien avec le président de la FFT à Caen

- Quel sera votre programme à Caen ?

J'assisterai à la finale de l'Open de Tennis du TC Caen (mardi 16 novembre, ndlr), une belle épreuve qui est devenue au fil du temps le premier tournoi amateur français. L'Open de Caen est la preuve qu'une équipe dirigeante motivée et compétente est capable de réaliser des choses étonnantes. Le lendemain, je rencontrerai les dirigeants de la Ligue de Normandie à Honfleur, ainsi que des dirigeants de clubs. A cette occasion, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité et des grands dossiers de la FFT.

- Un mot sur notre ligue et notre région...

La Normandie est traditionnellement une terre de tennis. Ce sont les Anglais, alors en villégiature sur le littoral, qui l'ont importé dans la deuxième partie du XIXe siècle. Quelques uns de nos plus anciens clubs datent de cette période. En termes d'effectifs, la Normandie demeure l'une des plus grosses ligues. C'est peu dire qu'on aime pratiquer le tennis dans cette belle région.



