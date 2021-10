La genèse de "Game of Thrones" dévoilée par son auteur

La saison 5 de "Game of Thrones" devrait être diffusée sur la chaîne américaine HBO au printemps 2015. Il s'agit aussi de la série la plus piratée dans le monde...

Le tome 6 de la saga littéraire "Le Trône de fer" de George R.R. Martin, sur laquelle se base la série télévisée, se fait lui toujours attendre, au grand dam de ses lecteurs impatients.

Les trois beaux-livres paraissent aux éditions Huginn & Muninn. Dans "Game of Thrones, les origines de la saga", sont racontées en détail toute l'histoire des 7 royaumes, toutes les batailles épiques, les perfides trahisons et les valeureuses résistances qui ont conduit aux événements des romans "Le Trône de Fer" et de la série "Game of Thrones".

Considéré comme le "Tolkien" américain, George R.R. Martin a travaillé plusieurs années sur cet ouvrage avec Elio M. Garcia Jr et Linda Antonsson, deux accros de son oeuvre qui connaissent presque aussi bien l'univers de la saga que son auteur. Le romancier a aussi fait appel à de grands artistes de fantasy pour illustrer cet ouvrage de plus de 330 pages et plus de 170 dessins inédits.

"Le Livre des Festins" offre lui en 226 pages les recettes pour concocter les plats emblématiques de chaque royaume, tandis que "Les Coulisses de la saison 3 et 4" (192 pages) permet d'en savoir plus sur le tournage dantesque de la série avec interviews, documents inédits et anecdotes.

Ecrivain de science-fiction et de fantasy, récompensé par de nombreux prix littéraires, scénariste et producteur de télévision, George R. R. Martin, est né le 20 septembre 1948 à Bayonne (New Jersey). Le magazine Time l'avait désigné en 2011 comme l'une des personnalités les plus influentes du monde.