Montévrain (France) (AFP). Tigre en liberté: une trace de félin près d'une station-service sur l'A4

Une trace de félin a été vue ce vendredi matin près d'une station-service de l'autoroute A4 à une dizaine de kilomètres de Montévrain (Seine-et-Marne) où un tigre en liberté est activement recherché, a appris l'AFP auprès de la préfecture. Bison Futé a signalé de son côté "la présence d'un animal errant", et requis "la plus grande prudence" aux automobilistes circulant sur cet axe. Cette trace "a été vue vers 6H30-7H00" par "un automobiliste qui circulait sur l'autoroute A4 à hauteur de la commune de Ferrières-en-Brie et se rendait à la station Total", a déclaré une source préfectorale. "L'automobiliste a contacté les autorités et des spécialistes qui se sont rendus sur place ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une trace de félin", a-t-elle précisé. Pour se rendre à proximité de cette station-service, le tigre, qu'une riveraine a vu et photographié jeudi matin mais dont on a perdu la trace, "aurait traversé l'autoroute", s'est-elle étonnée. Alors que les opérations de recherche ont repris dès le lever du jour pour tenter de le capturer, "des effectifs vont être déplacés pour se rapprocher de cette zone et une battue va être organisée", a poursuivi la préfecture. A l'instar des habitants de Montévrain, commune de 9.000 habitants située à quelques dizaines de kilomètres à l'est de Paris, elle recommande la vigilance aux personnes vivant à proximité de Ferrières-en-Brie, leur conseillant de se déplacer, dans la mesure du possible, en voiture.

