Cambriolages dans la Hague : fermez vos portes à clef !

La période des beaux-jours a été particulièrement chargée pour la gendarmerie et la police, avec près de 4 à 5 cambriolages par semaine en périphérie de la communauté urbaine de Cherbourg, à Tollevast, Brix, Bretteville-en-Saire, Digosville.

"Nous avions un phénomène sériel qui laisse penser que les auteurs étaient les mêmes. Les investigations sont très prometteuses aujourd'hui" explique le chef d'escadron Richard Pelatan, commandant de la compagnie de gendarmerie de Cherbourg, qui note une baisse de ces vols depuis la mi-septembre.

Cependant, trois cambriolages ou tentatives ont été perpétrés entre le 3 et le 5 novembre dans la Hague. Deux à Saint-Germain-des-Vaux, un sur Jobourg. Des faits commis de nuit, alors que bien souvent la porte de la résidence n'est pas verrouillée. "Les gens ont parfois l'habitude de laisser leur sac à main ou clefs de voiture dans l'entrée, à portée de main des cambrioleurs". Ce fut par exemple le cas sur l'un des vols de Saint-Germain-des-Vaux.

Plus rares, il existe aussi des faits de "home-jacking". "Les cambrioleurs tentent d'agir alors que les propriétaires sont à l'étage de la maison. L'autre jour à Saint-Germain-des-Vaux ce sont les habitants, présents, qui ont mis les voleurs en fuite" poursuit le commandant Pelatan.

La mairie de Beaumont-Hague et la gendarmerie appellent donc à la vigilance. "Pensez à fermer la porte de la maison en cas d'absence ou pendant la nuit, ainsi que la porte de séparation entre le garage et la maison. Et evitez bien sûr de laisser les clefs sous le paillasson !" conseille le commandant Pelatan.