Les Boréales : du grand spectacle et du grand écran dans tout le Calvados

Du grand spectacle d'abord. Au théâtre, une version lituanienne de Romeo et Juliette sera interprêté de manière très contemporaine au théâtre d'Hérouville les 16 et 17 novembre (cf photo). Deux jours plus tard au même endroit, The Sound of Silence est un spectacle musical letton sans paroles qui montre les conséquences d'une annulation d'un concert de Simon & Garfunkel chez des jeunes lettons pleins d'espoir. Des concerts représenteront aussi les sensibilités musicales du grand Nord. C'est le 13 novembre que l'orchestre de Paris, dirigé par l'Estonien Paavo Järvi, jouera au théâtre de Caen les oeuvres du Finlandais Sibelius et du Norvégien Grieg. Le 14 novembre à 17h, l'Ensemble de Basse-Normandie revisitera la musique balte et celle du compositeur estonien Arvo Pärt dans un grand concert 'Lumières de la Baltique'.



Du grand écran aussi, où le cinéaste letton Serguei Eisenstein sera étudié à travers ses différents films et un ciné-concert inspiré de son “Que viva Mexico”. Ce sera aussi un hommage à Jonas Mekas, cinéaste lituanien du XXe siècle. Ces quelques temps forts auxquels il faut ajouter les films d'animation des Pays Baltes, les nombreuses expositions et autres débats littéraires : nous y reviendrons dans notre prochain numéro.





Pratique : Du 11 au 27 novembre. Tout le programme sur www.crlbn.fr et au 02 31 15 36 40



Légende photo : Romeo et Juliette, un des nombreux temps forts de cette édition 2010 des Boréales. (Photo : Dmitrij Matvejev)





