Sortir dans la Manche : vendredi 14 novembre

Ce soir, la J.S Cherbourg handball affronte Massy-Essonne en Pro D2 au complexe Chantereyne de Cherbourg. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Tendance Ouest, partenaire des Mauves de la J.S Cherbourg.

La p'tite boucle de l'étang fête sa 3ème édition ce samedi à Périers. C'est une course à vélo pour un public bien précis. C'est demain à 14h30 à la base de loisirs de l'étang des sarcelles. Inscription gratuite et possible sur place dès 13h30.

Demain soir, l'association théâtrale Clin d'Oeil et l'Atelier les Arts'Titudes présentent deux comédies de Jean-Pierre Martinez, L'hôpital était presque parfait et Café des Sports. C'est ce samedi à 20h30 dans la salle Imagin'arts de Querqueville. C'est 7€ pour les adultes et 4€ pour les enfants.