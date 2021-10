La solidarité locale défendue dans une boutique à Caen

"Ce lieu est le fruit d'une réflexion engagée par 25 entreprises et associations de l'agglomération caennaise au sujet de ce qu'est la solidarité", présente Fanny Mollet, salariée de l'Association régionale pour le développement de l'économie solidaire. Toutes n'ont pas des choses à vendre, mais parfois simplement à présenter ou à expliquer. Ou comment cette boutique redéfinit le concept de solidarité : "Nous sommes solidaires de produits locaux, réalisés dans une démarche responsable et participative. L'idée c'est de bien comprendre comment nos actes de citoyens et notamment nos achats, peuvent agir sur l'environnement et les autres."

Il en va ainsi des confitures du Jardin des marettes à Amblie dans le Bessin, issues d'un jardin pédagogique, véritable outil d'éducation, d'observation et de découverte pour les bénévoles qui le pratiquent. Le soda Meuh-Cola fabriqué à base de produits bio y trouve également toute sa place. Des sachets de spiruline, un complément alimentaire, préparé dans le Pays d'Auge sont également à vendre sur les étagères. Les associations et entreprises partenaires de ce projet utilisent cette boutique éphémère comme vitrine pour mieux faire connaître leurs activités. Des représentants des différents acteurs engagés se relaient chaque jour jusqu'au 20 novembre de 10h30 à 19h. Animations (lecture de contes, atelier pain, sérigraphie, éco-construction, logiciels libres, concerts) sont également au programme. L'agenda est régulièrement mis à jour sur www.ardes.org/Pas-de-porte.

Pratique. 5 rue aux Fromages. Tél. 02 31 82 43 91.