Salon des loisirs créatifs de Caen

Véritable phénomène de société, le secteur des loisirs créatifs s'inscrit dans l'ère de la personnalisation.

La valorisation du c'est moi qui l'ai fait remporte les suffrages auprès d'une clientèle qui s'élargit et se rajeunit.

Jeune et active, elle donne un souffle vivifiant à cet univers, actuellement en pleine expansion.

Inscrits dans cette nouvelle mouvance, les salons des loisirs créatifs offrent l?opportunité de découvrir le savoir-faire des professionnels, tous passionnés par leur métier, dans une ambiance ludique et conviviale.

Comme chaque année, le salon des loisirs créatifs accueilleun public très large : parents, enfants, adolescents, retraités et actifs... l'amour de la création n'a pas d'âge !

A la recherche de nouveaux loisirs, les adeptes des loisirs manuels, curieux ou passionnés, viendront s?immerger dans cet univers plaisant pour glaner de nouvelles idées créatives.

Entrée : 4¤ / Gratuit pour les - de 12ans.

Petite Restauration sur place.

RDV au Centre des Congrès.