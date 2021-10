Conférence à Caen : la piraterie en réflexion

Jeudi 4 mars à 20 h au Mémorial, Laurent Mérer, Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord entre 2000 et 2001 et ancien commandant de la zone maritime de l'océan indien, animera une conférence sur le thème de la piraterie. Thème d'actualité, la piraterie est en effet au coeur des réflexions sur la sécurité du trafic maritime et des problématiques géopolitiques à travers le monde. Laurent Mérer, nourrit de ses expériences dans différentes régions du globe, expliquera sa vision du problème. Gratuit.







