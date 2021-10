Bilan positif pour le Salon du Mariage à Rouen

Cette année, le Salon du Mariage a reçu 7000 visiteurs. « C’est représentatif du nombre de mariages en Haute-Normandie : on en compte 14000 par an», précise Carine Fouquier, Directrice générale de Rouen parc Expo, et organisatrice du Salon. « Le plus grand de la région en nombre d’exposants, en superficie et en visiteurs »

Joyeux Anniversaire !

Pour fêter sa dixième édition, le Salon du mariage et ses 94 exposants ont offert près de 300 cadeaux (séjours, robe de mariée, alliances) par jeux et tirages au sort. Comme chaque année, le public a assisté au traditionnel défilé : « Nous faisons appel au comité Miss France, ils apportent de la qualité et un beau spectacle. » Et pour la première fois depuis sa création, une demande en mariage sous les projecteurs et les caméras du podium, devant plus de 400 visiteurs (voir article).