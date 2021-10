Pépinière d'entreprises : la fondatrice de Leetchi.com marraine de start-up caennaises

Il s’agit des pépinières d’entreprises de Caen-la-Mer, gérées et animées par Synergia. Pour marquer officiellement le début de cette collaboration, Céline Lazorthes est venue rencontrer les start up caennaises dans les locaux de Colombelles, vendredi 7 novembre.

« Par le passé, j’ai été accompagnée et on m’a donné la main, explique la nouvelle marraine. Aujourd’hui, c’est à mon tour de donner. Je veux être là pour répondre aux questions des start up et conseiller les entrepreneurs en fonction de leurs besoins. Parfois, il suffit juste de rassurer et de dire que c’est possible pour que les gens prennent confiance en eux. »