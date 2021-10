Le Facebook politique d'étudiants rouennais

Des élus qui ne comprennent pas les citoyens, des citoyens qui rejettent les élus et hésitent à s’engager en politique... Tel est le constat de Mathias Girard et de ses cinq amis, étudiants à Rouen. Face à ce “désenchantement”, ils ont eu une idée : un “Facebook politique” baptisé Interface Démocratique (ID) où élus et habitants postent leurs propositions et font avancer le débat.

Mathias Girard, étudiant passionné de politique, est persuadé du bien-fondé de l’initiative : “Nous sommes allés voir plusieurs élus qui nous soutiennent, dont le député Christophe Bouillon ou Claude Taleb à la Région. Ils se rendent compte de l’incompréhension des électeurs à leur égard.”



Financement participatif

Il suffira de s’inscrire sur le site pour écrire un article ou proposer un sondage. Les posts ne seront relus - et modérés si besoin - qu’a posteriori par les six cofondateurs d’ID. “Un système de votes pourra permettre de remonter tel ou tel post”, continue Mathias.

Mais cette initiative censée nourrir le débat doit encore voir le jour : une campagne de financement participatif est orchestrée sur Ulule. ID a besoin de 2 600 €. Démarrage espéré en février 2015.

Pratique : http://fr.ulule.com/wiki-assemblee/