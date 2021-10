Basket : Victoire impérative pour le SPO Rouen

Même si les Rouennais ont encaissé une troisième défaite samedi dernier sur le parquet du Kindarena face à Nanterre (60-69), la copie aura été tout de même bien meilleure que les rencontres précédentes et peut laisser espérer des jours meilleurs aux joueurs de Christophe Denis qui affronteront une équipe de l’ASVEL pas au mieux non plus en championnat.

En effet, l’équipe présidée par Tony Parker, occupe actuellement la 13e place (2 victoires pour 4 défaites) et reste sur une défaite contre Paris-Levallois 64-60 lors de la dernière journée de Pro A et sur une défaite en EuroCup contre Ostende mardi 4 novembre 99-97.

Les Normands tenteront donc de renouer avec la victoire qui leur fait défaut depuis maintenant un mois face à une équipe également dans le doute.