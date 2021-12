-M- en boîte !

Il y'a quelques jour –M- alias Mathieu Chedid était en concert dans la région au Zénith de Caen.

Dès aujourd'hui retrouvez dans le commerce le coffret collector du chanteur -M-.



Un magnifique coffret qui propose:

4 albums studio (Je dis aime, Labo M, Le baptême et Qui de nous 2)

3 albums live (Le tour de M, En tête à tête et M au Spectrum)

3DVD (les concerts Le Tour de M et En tête à tête ainsi qu’un documentaire, De l’aube à l’aurore, sur la création de l’album Qui de nous 2).

M est en pleine tournée avec les titres de son album Mister Mystère

http://www.mistermystere.com/