Sortir dans la Manche : lundi 10 novembre

Ce soir, veille de férié, la discothèque L'APOCALYPSE NEW à Hambye reçoit le Dj / Producteur Quentin Mosimann pour un show Dj et batterie. L'entrée est à 5 € avant minuit.

Samedi, après-midi découverte du football féminin à Saint-Hilaire-du-Harcouët. C'est ouvert à toutes, licenciées et non licenciées, âgées de 8 à 15 ans. Au programme : jeux, ateliers, matchs, goûters et cadeaux offerts. Rendez-vous samedi au stade de Saint-Hilaire-du-Harcouët à partir de 13h30.

La soirée d'élection des Demoiselles de Granville Terre et Mer se tiendra le samedi 29 novembre prochain à la salle des fêtes de Donville les Bains. Les inscriptions sont ouvertes pour y participer. La billetterie est ouverte. Rendez-vous à 20h30.