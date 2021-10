Europe Ecologie veut que les paysans payent la facture

"Leur mot d’ordre ? Moins de contraintes. Leur mode de revendication ? La dégradation et la destruction". Le parti écologiste a condamné, ce jeudi, via un communiqué, "ces actions violentes avec la plus grande fermeté et l’impunité dans laquelle elles se déroulent."

Le conseiller régional, élu de l'opposition municipale, Jérôme Virlouvet rappelle que:

" le nettoyage de la voie publique à Saint-Lô avait déjà été estimé à plus de 10 000€ lors du 1er déversement de légumes et de fumier devant la MSA le 21 octobre dernier".

Les séquelles laissés par les passages de la FDSEA et des JA le 5 novembre, laissent imaginé une facture similaire.

"Ce n’est pas aux saint lois de payer la facture" martellent les verts. "Les agriculteurs ont le droit d’être mécontents mais il y a d’autres manières de le manifester qu’en le faisant payer directement par les impôts des saint-lois."

Il demandent à François Brière, maire de la Ville :