Paris (AFP). Mort de Rémi Fraisse: nouvelle journée de blocage de lycées à Paris

Les accès à une vingtaine de lycées parisiens étaient perturbés vendredi matin par des manifestants appelant à les bloquer pour protester contre la mort de Rémi Fraisse, jeune militant écologiste tué à Sivens, a annoncé le rectorat de Paris. "Une vingtaine de lycées sont bloqués, dont trois totalement", a déclaré une porte-parole du rectorat de Paris. Sur les autres établissements, "on a des barrages filtrants avec différents types de mobilisations, certaines très légères et d'autres plus importantes", ajoute le Rectorat. Cette deuxième journée consécutive d'appel aux blocages, sous la pluie, semble beaucoup moins mobilisatrice que la veille, au cours de laquelle 29 établissements ont été touchés dont 15 totalement bloqués, selon une source policière. Près de la place de la Nation, dans le sud-est de Paris, le lycée Dorian était partiellement bloqué (deux entrées sur trois), mais la majorité des élèves a pu se rendre en cours par une entrée annexe, a constaté une journaliste de l'AFP. Un peu plus loin, au lycée Arago, les élèves ont entassé des poubelles devant toutes les entrées mais ont laissé un passage au niveau de la porte principale, devant laquelle une cinquantaine d'élèves sont rassemblés. Une manifestation doit partir à 11H00 de la place de la Nation et se diriger vers la Bastille. Interrogée sur i-Télé, la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem a dit comprendre "l'émotion sincère qui est la leur face à cette tragédie", tout en appelant au calme. "Je demande à ce qu'il n'y ait ni violence ni débordement car ce serait faire injure à la mémoire de Rémi Fraisse", a-t-elle ajouté.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire