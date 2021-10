La députée Isabelle Attard veut la démission du gouvernement Valls II

"Le doute n’est plus permis, évoque Isabelle Attard dans un communiqué, Rémi Fraisse est mort de la main d’un gendarme, clairement identifié." La députée du Calvados s'étonne de ce que le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, ait affirmé qu’il “ne s’agissait pas d’une bavure”, et que Manuel Valls n'ait “rien à cacher et rien à craindre”.

"J’aurais aimé croire que les mensonges du Ministre Cahuzac n’étaient qu’une exception", poursuit-elle. Elle demande en conséquence la démission de Manuel Valls et celle de son gouvernement.