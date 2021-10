Fusion des Normandie : lancement d'un site interrégional

Le site a trois vocations :

- Expliquer la réforme et son agenda

- Vendre les atouts d'une Normandie réunifiée

- Publier l'agenda complet des réunions publiques menées par les deux présidents de Région sur tout le territoire

Pour Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais, "la Normandie doit bien évidemment se faire avec les Normands. Nous souhaitons qu'à l'occasion du débat parlementaire actuellement en cours, la concertation avec les Normands soit aussi large que possible. Même si la loi n'est pas encore votée, nous sommes d'ores et déjà dans la préparation de la fusion des deux Normandie. Le 1er janvier 2016, c'est demain."

Pratique : www.normandie2016.fr