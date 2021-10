Normandie réunifiée : Laurent Beauvais veut "enlever le bas, puis le haut"

"Etes-vous prêts à enlever le haut, et le bas ?" C'est dans ces termes que la région Basse-Normandie a lancé hier soir son nouveau site Internet normandie2016.com : une plateforme d'information et de concertation sur la future normandie réunifiée. Et c'est ce vendredi 7 novembre au soir que débute à Coutances une série de douze réunions publiques dans les grandes villes bas-normandes. Laurent Beauvais, président de région, veut y présenter sa vision de l'avenir et connaître, dit-il, les attentes de la population :

Impossible de lire le son.

Première réunion publique, c'est ce soir à Coutances. Suivront Alençon, Argentan, Vire et Avranches d'ici la fin novembre, et d'autres villes en décembre.

Le programme complet :

Coutances : Vendredi 7 novembre à 19 h (Mairie, entrée côté Office de tourisme, salle R2)

Argentan : Lundi 17 novembre à 19 h (Quai des Arts, Rue de la Feuille)

Alençon : Lundi 24 novembre à 19 h (salle Baudelaire, Place Porchaine)

Vire : Mercredi 26 novembre à 19 h (salle Polinière, 4 Place Sainte-Anne)

Avranches : Jeudi 27 novembre à 19 h (salle Victor Hugo, Place Carnot)

Mortagne au Perche : Lundi 1er décembre à 19 h (salle des Fêtes, 22 Place de Gaulle)

Saint-Lô : Jeudi 4 décembre à 19 h (Centre culturel , Place du Champ de Mars)

Flers : Vendredi 5 décembre à 19 h (salle Madeleine Louaintier, 3 Square Delaunay)

Cherbourg : Lundi 8 décembre à 19 h (Hôtel de Ville, Grand Salon)

Bayeux : Jeudi 11 décembre à 19 h (Espace Saint Patrice, Rue du Marché)

Lisieux : Vendredi 12 décembre à 19 h (Espace Victor Hugo, Place Boudin Desvergées)

Caen : Mercredi 17 décembre à 19 h (Mémorial de Caen, Esplanade Eisenhower)