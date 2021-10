Jérusalem (AFP). Jérusalem: décès d'un Israélien blessé dans une attaque à la voiture bélier

Un Israélien grièvement blessé mercredi dans une attaque à la voiture bélier à Jérusalem est mort des suites de ses blessures vendredi matin, deuxième victime de l'attaque, a annoncé l'hôpital. "La personne qui a été grièvement blessée dans l'attaque bélier est morte ce matin", indique un communiqué de l'hôpital Hadassa à Ein Kerem. L'âge et l'identité de la victime n'ont pu être confirmés de source médicale mais la radio militaire israélienne a indiqué qu'il s'agissait d'un étudiant juif de 17 ans. Un Palestinien de 38 ans, Ibrahim al-Akari, a mené mercredi une attaque à la voiture bélier, qui a tué un policier israélien. L'assaillant a percuté avec son van un groupe de policiers, avant de faucher des piétons sur une artère séparant Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, puis de sortir de son véhicule pour attaquer les passants avec une barre de fer, selon la police qui l'a immédiatement abattu. Une attaque similaire avait été perpétrée il y a deux semaines non loin de là, tuant un bébé israélo-américain et une Equatorienne. L'auteur avait aussi été tué.

