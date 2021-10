Paris (AFP). Hollande face aux Français - EN DIRECT

20:30 - HOLLANDE: "J'AI PU COMMETTRE DES ERREURS", NOTAMMENT SUR LE CHOMAGE 20:31 - Enquête - Il ajoute que le résultat d'une enquête du ministère de l'Intérieur sur le décès du jeune homme sera connu "d'ici 8 jours". 20:29 - "Responsabilités" - Toujours à propos de la mort de Rémi Fraisse, il affirme qu'il tirera de l'enquête "toutes les conclusions en termes de responsabilités". 20:28 - Promesse - Concernant la mort de Rémi Fraisse, François Hollande déclare:"j'ai promis à la famille la vérité". 20:28 - Hors antenne - En arrivant sur le plateau, le président a salué le premier rang du public, les quatre Français avec lesquels il va débattre. Il a posé avec les présentateurs, puis seul. Il ne semblait pas stressé, décrit Martin Bureau, le photographe de l'AFP présent dans le studio de TF1. 20:25 - Stable impopularité - François Hollande garde un niveau stable, mais très faible, à 18% de confiance, tandis que Manuel Valls recule de 2 points à 31%. Par ailleurs, deux Français sur trois (67%) estiment que la politique économique de M. Hollande a eu des effets "assez négatifs" ou "très négatifs" sur la situation de la France, selon ce sondage CSA-Les Echos-Radio classique publié quelques heures avant l'intervention télévisée du chef de l'Etat. 20:20 - EN DIRECT - A mi-mandat, François Hollande, président le plus impopulaire de la Ve République, va tenter d'inverser la tendance lors d'une émission spéciale au cours de laquelle il devrait annoncer "de nouveaux chantiers". A partir de 20H30, le chef de l'Etat répond pendant une heure trente, en direct sur TF1 et RTL, aux questions de trois journalistes et de quatre Français "qui incarnent chacun les grandes questions liées à la crise". Cet exercice médiatique du "face aux Français" est censé "ouvrir le deuxième temps du quinquennat". Seuls 13% des Français jugent positivement son bilan. Plus de huit Français sur dix ne souhaitent pas qu'il se présente en 2017. Il s'agit pour M. Hollande, peu friand de ce genre de format, du second long "prime time" depuis son interview d'un peu plus d'une heure au journal de France 2, le 28 mars 2013.

