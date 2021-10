Jérusalem (AFP). Jérusalem: Netanyahu assure ne pas vouloir changer les règles de prière

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré jeudi au roi Abdallah II de Jordanie n'avoir aucune intention de modifier les règles qui interdisent aux juifs de prier sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, ont indiqué ses services. M. Netanyahu s'est entretenu avec le roi de Jordanie, dont le pays est le gardien de l'esplanade, et "lui a réaffirmé l'engagement d'Israël à préserver le statu quo" sur l'esplanade des Mosquées, "ainsi que le statut particulier de la Jordanie sur le site, conformément à l'accord de paix entre les deux pays", a rapporté le gouvernement dans un communiqué. En Jordanie, le palais a indiqué par communiqué qu'au cours de cet entretien téléphonique, "le roi a rappelé que la Jordanie refusait fermement toute mesure compromettant le caractère sacré du sanctuaire d'Al-Aqsa et le mettant en danger ou modifiant le statu quo". Entériné en 1967, ce statu quo permet aux juifs de visiter l'esplanade des Mosquées sans toutefois pouvoir y prier. L'inquiétude des musulmans et des Jordaniens de voir le Premier ministre céder aux pressions des extrémistes juifs et leur permettre de prier sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam, est l'une des raisons majeures des vives tensions auxquelles est actuellement en proie Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville, occupée et annexée par Israël. De violents heurts ont éclaté mercredi sur l'esplanade des Mosquées avec la venue de dizaines de juifs ultra-religieux réclamant le droit de prier sur l'esplanade, qu'ils vénèrent comme le lieu du second Temple juif. Fait rare, les policiers israéliens ont pénétré de quelques mètres dans la mosquée Al-Aqsa lors de ces heurts. Devant ce qu'elle dénonce comme des violations graves et répétées d'Israël sur l'esplanade de Mosquées, la Jordanie, un des deux seuls pays arabes à avoir signé un accord de paix avec Israël il y a exactement 20 ans, a rappelé son ambassadeur. Le Premier ministre et le roi "ont appelé à la fin immédiate de tous les actes de violence et d'encouragement à la violence", selon le gouvernement israélien.

