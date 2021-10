Au coeur du casting : les Caennais veulent chanter auprès de Nagui

Chacun, sous condition d'être majeur, a pu venir tenter sa chance pour participer à la fameuse émission animée par Nagui.

Une première épreuve, écrite et éliminatoire, pour évaluer les connaissance des candidats en matière de chansons françaises et internationales. Puis, la première épreuve vocale, tant attendue. Une seule consigne, chanter devant les autres candidats avec pêche et dynamisme. Mais surtout : que des classiques ! Enfin, la dernière épreuve, de chant, filmée cette fois.

Une certitude, le traque a rapidement laissé place au rire et à la bonne humeur grâce à un jury époustouflant d'humour et d'énergie. Un rendez-vous qui était à ne surtout pas manquer pour les amoureux de musique en quête d'une gloire de quelques instants.