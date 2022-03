Villers-sur-mer : braquage au casino

Un homme armé s'est introduit dans le casino de Villers-sur-mer et s'est emparé d'un butin compris entre 50 000 et 100 000 €, hier, mercredi 24 février, aux alentour de 7h30. Quatre employés étaient présents à l'intérieur et comptait la recette de la veille, 2h avant l'ouverture du casino. Le malfaiteur est apparu le visage partiellement masqué et a menacé les employés d'une arme de poing. Des questions se posent quand à la manière dont il a pu accéder à l'établissement, encore fermé au public. L'enquête permettra de réveler s'il a pu bénéficier de l'aide d'un complice.