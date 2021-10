Tripoli (AFP). Le Parlement invalidé, la Libye s'enfonce dans le chaos

La Cour suprême libyenne a invalidé jeudi le Parlement reconnu par la communauté internationale ainsi que toutes les décisions qu'il a prises depuis juin, aggravant encore la crise dans ce pays rongé par les violences. Cette annonce, qui a surpris les observateurs, illustre l'extrême désordre régnant en Libye, dont la capitale Tripoli est contrôlée par une coalition de milices, Fajr Libya, et où de violents combats secouent la deuxième ville du pays, Benghazi. Le Parlement élu n'a pas réagi dans l'immédiat mais des députés ont souligné qu'ils n'allaient probablement pas se soumettre à l'arrêt de la Cour. "Les députés ne vont pas reconnaître un verdict décidé sous la menace des armes", a averti le député Issam al-Jehani sur Facebook. La Commission juridique de la Chambre s'est réunie "d'urgence pour examiner la décision de la Cour suprême et donner une réponse officielle", a indiqué le service de presse de la Chambre. La Cour s'est prononcée sur un recours d'un député islamiste qui contestait la constitutionnalité des décisions du Parlement. Dans son arrêt, lu par son président Kamal Al-Dahan, la Cour s'est également prononcée, contre toute attente, sur un autre recours contestant un amendement de la Constitution ayant conduit aux élections du 25 juin et, de ce fait, a annulé ce scrutin et toutes les décisions qui en ont découlé. La décision est définitive, son effet immédiat et aucun recours n'est possible. Dès l'annonce de la Cour suprême, des concerts de klaxons et des tirs de joie ont résonné à Tripoli où les miliciens de Fajr Libya fêtaient leur "victoire", a constaté un photographe de l'AFP. Selon l'analyste Fraj Najm, cette décision donne la "légitimité" au Parlement sortant, le Congrès général national (CGN), dominé par les islamistes, qui avait déjà repris du service sous l'impulsion de Fajr Libya. En mars, le CGN avait été contraint d'amender la constitution pour organiser des élections législatives, sous la pression de la rue qui contestait sa "légitimité", dans la mesure où son mandat devait se terminer en février. - 'Seule instance légitime' - Sans surprise, le vice-président du CGN, Salah al-Makhzoum, a aussitôt affirmé que cette assemblée respectait la décision de la justice. Son porte-parole Omar Hmidan a de son côté déclaré que le CGN était désormais "la seule instance légitime dans le pays". Le Congrès doit décider une nouvelle "feuille de route pour le pays". Le Parlement issu des élections du 25 juin était contestée par Fajr Libya et par les puissants groupes islamistes qui ont pris Benghazi (est), ville où il devait initialement siéger. Dominée par les anti-islamistes, ce Parlement était obligé de se réunir depuis son élection à Tobrouk, dans l'extrême est de la Libye, estimant que sa sécurité ne pouvait être assurée à Benghazi, théâtre de violences quotidiennes. C'est sur ces considérations géographiques que le député islamiste Abderraouf al-Manai, qui boycotte comme d'autres élus le Parlement, a fondé son recours, arguant que le Parlement n'avait pas respecté la Constitution provisoire qui stipule qu'il doit siéger à Benghazi. M. Manai, ainsi que d'autres députés islamistes, accusent également le Parlement d'avoir outrepassé ses prérogatives en appelant en août à une intervention étrangère en Libye pour protéger les civils, après la prise de la capitale par Fajr Libya. La plupart des députés qui boycottent le Parlement soutiennent Fajr Libya, qui a formé un gouvernement parallèle connu pour ses sympathies islamistes, tandis que le CGN a repris du service. La Libye est ainsi dotée depuis début septembre de deux gouvernements et deux parlements, ce qui va rendre très complexe l'organisation d'un nouveau scrutin législatif.

