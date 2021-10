Hockey : Rodolphe Garnier et les Dragons de Rouen, c'est fini !

La sentence est tombée. Rodolphe Garnier n'est plus l'entraîneur des Dragons. Malgré une dernière victoire en date contre Brest (6-3), le coach et ancien joueur des Dragons est victime des mauvais résultats de son équipe, seulement 10e sur 14 en Ligue Magnus et déjà en difficulté en Coupe de la Ligue après une défaite au match aller des 1/4 de finale contre Brest.

"Beaucoup de respect pour Rodolphe"

Lui succèdent Guy Fournier, ancien joueur et entraîneur des Dragons de 1997 à 2006, et Ari Salo, joueur de 1995 à 1998 au RHE 76 et jusque-là entraîneur des U22. Guy Fournier a tenu à saluer le travail de Rodolphe Garnier : "Je dois le voir dans les prochains jours. Tout le monde sait qu'entraîneur est un métier difficile. J'ai beaucoup de respect pour le travail fait par Rodolphe. Il a remporté 4 championnats avec Rouen, ils ne sont pas beaucoup à faire autant. C'était également sa 6e année au club, c'est assez rare."

"Me rapprocher du vestiaire"

Le désormais ex-manager général précise son nouveau rôle : "J'avais délaissé le côté sportif depuis quelques années, je vais maintenant me rapprocher beaucoup plus du vestiaire pour donner un coup de main à Ari, car ce n'est pas facile de travailler seul. Je ne serai pas tous les jours sur la glace mais je vais être présent à de nombreux matchs, à de nombreux entraînements, et être plus présent dans le vestiaire."

Le duo aura son baptême du feu le mercredi 12 novembre avec la réception de Brest lors du match retour des 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue.