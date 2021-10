Francfort (AFP). La BCE laisse son principal taux directeur inchangé

La Banque centrale européenne (BCE) a sans surprise maintenu jeudi son principal taux directeur à 0,05%, son plus bas niveau historique auquel il avait été abaissé en septembre, a annoncé jeudi un porte-parole à Francfort. La grande majorité des analystes misaient sur le statu-quo pour ce taux, qui sert de référence pour le crédit en zone euro. Les observateurs attendaient surtout la conférence de presse à partir de 13H30 GMT du président de l'institution monétaire, Mario Draghi. De plus en plus de voix appellent la banque centrale, déjà très active ces derniers mois, à accroître encore davantage ses mesures de soutien à l'économie.

