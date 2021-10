Wellington (AFP). AC/DC: le batteur Phil Rudd accusé d'avoir tenté d'embaucher un tueur à gages

Après la maladie d'un de ses fondateurs, les déboires du mythique groupe de hard rock AC/DC continuent: son batteur Phil Rudd est accusé devant la justice néo-zélandaise d'avoir tenté d'embaucher un tueur à gages pour commettre deux assassinats. A l'aube jeudi, la police a perquisitionné le luxueux domicile du batteur vétéran âgé de 60 ans, situé en bord de mer à Tauranga, localité côtière de l'Ile du Nord de la Nouvelle-Zélande. Le musicien a été inculpé pour avoir "tenté de commanditer un meurtre" et proféré des menaces de mort, ainsi que pour possession de méthamphétamine et de cannabis. Il a ensuite comparu pour ces chefs devant un tribunal de Tauranga qui l'a libéré sous caution avant la reprise de l'audience fixée au 27 novembre. Phil Rudd avait le cheveu hirsute et l'air fatigué lors de sa brève comparution. Il était pieds nus et portait un pull gris informe. Son avocat a tenté en vain d'obtenir que les médias ne puissent pas le prendre en photo ou le filmer, les accusant de vouloir prendre son client "sous son pire jour". Selon des documents judiciaires, le batteur vétéran est accusé d'avoir tenté d'embaucher un tueur à gages pour assassiner deux hommes fin septembre. Le juge a ordonné que les identités des victimes supposées ainsi que celle du tueur à gages présumé soient maintenues secrètes. Le batteur d'AC/DC s'est refusé à tout commentaire en quittant le tribunal à bord d'une voiture de luxe. Aux termes du code pénal néo-zélandais, toute personne qui tente "d'obtenir d'une personne qu'elle tue une autre personne" encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. - Les fans estomaqués - Phil Rudd, qui est né en Australie, a rejoint le groupe de hard rock légendaire en 1975 avant d'en partir en 1983 suite à une brouille avec son co-fondateur Malcom Young, puis de le retrouver en 1994. Créé en 1973 en Australie par les frères Young, Malcolm et Angus, AC/DC a vendu plus de 200 millions de disques et compte parmi ses tubes les plus célèbres "Let There Be Rock", "Whole Lotta Rosie", "Dirty Deeds Done Dirt Cheap", "Back in Black" et "Highway to Hell". Atterrés, les fans d'AC/DC s'inquiétaient sur les réseaux sociaux pour l'avenir du groupe, toujours sous le choc de l'annonce en septembre du retrait de Malcom Young, 61 ans, qui souffre de démence et est soigné à Sydney. "C'est très choquant. J'espère que ce n'est pas vrai, je prie pour que vous vous en sortiez", écrit Joseph Anderson sur la page Facebook du groupe. "Ce n'est pas grave, c'est toujours mon groupe favori de tous les temps, accrochez-vous les gars!", renchérit Tina Durst Van Gundy. Le retrait de Malcom Young avait déjà donné libre cours aux rumeurs sur la fin des "metalpapys". Mais Phil Rudd avait déclaré il y a quelque temps qu'AC/DC n'était pas mort. "Ca n'arrivera jamais. Angus ne partira jamais à la retraite et tant qu'Angus ne sera pas à la retraite, moi non plus". AC/DC a annoncé la sortie en décembre d'un nouvel album, "Rock or Bust", qui devait donner lieu à une tournée mondiale en 2015. Il s'agit du premier album studio du groupe depuis 2008 et Malcolm Young y est remplacé à la guitare rythmique par son neveu, Stevie Young, pour accompagner les éternels solos d'Angus Young, dernier membre fondateur encore présent. Ce nouvel album inclut onze titres et succède à "Black Ice", dernier album en date qui fut numéro un dans 31 pays et écoulé à plus de 8 millions d?exemplaires dans le monde, selon le label Columbia Records. Ce n'est pas la première fois que le musicien a maille à partir avec la justice. En décembre 2010, Phil Rudd, qui est installé de longue date à Tauranga, avait été condamné à 250 dollars néo-zélandais d'amende pour 27 grammes de cannabis retrouvés sur son bateau.

