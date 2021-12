Wellington (AFP). Le batteur d'AC/DC de nouveau arrêté en Nouvelle-Zélande

Le batteur d'AC/DC Phil Rudd, tout juste condamné à huit mois d'assignation à résidence pour menaces et usage de drogues, a de nouveau été arrêté samedi soir à son domicile en Nouvelle-Zélande, a-t-on appris dimanche auprès de son avocat. Craig Tuck n'a pas dévoilé les conditions de son interpellation dans sa propriété de Tauranga, sur l'île du Nord, mais selon le site internet du NZ Herald, il se trouvait en compagnie de prostituées. "Tout ce que je peux dire c'est qu'il a été arrêté et qu'il comparaîtra lundi à 10H00 (22H00 GMT dimanche) devant le tribunal de Tauranga", a déclaré l'avocat. La police a refusé de confirmer l'arrestation du musicien de 61 ans. Lors de sa condamnation début juillet, le juge Thomas Ingram avait adressé une sévère mise en garde à Phil Rudd s'il enfreignait les conditions de sa liberté surveillée, lui promettant le cas échéant qu'il finirait derrière les barreaux. "Je vous garantis que je vous y enverrais tout droit", avait-il prévenu. Phil Rudd a été condamné pour avoir menacé de mort son ancien chef de la sécurité à qui il reprochait la mauvaise organisation d'un événement pour lancer son album solo "Head Job" en août 2014. Il avait également été condamné pour possession de drogues. Phil Rudd a été remplacé par Chris Slade, le batteur d'AC/DC au début des années 1990, pour la dernière tournée de promotion du groupe, "Rock or Bust", actuellement en Europe. En mai dernier, Angus Young, guitariste soliste, compositeur et cofondateur du groupe, expliquait que Rudd n'était plus l'homme qu'il avait connu dans les années 1970 à la création du groupe aux 200 millions d'albums vendus. "C'est un grand batteur et il a fait beaucoup pour nous. Mais il s'est laissé aller. Ce n'est plus le Phil que nous connaissions", avait-il dit. Il s'agit du deuxième changement de musiciens au sein d'AC/DC: Malcolm Young, guitariste et cofondateur du groupe avec son frère Angus, est soigné pour démence depuis l'année dernière.

