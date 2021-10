Jérusalem (AFP). Jérusalem: nouvelle journée à risque après un attentat meurtrier et des heurts sur l'esplanade des Mosquées

Jérusalem a connu mercredi une de ses pires flambées de violence récentes avec une nouvelle attaque à la voiture bélier qui a fait un mort et des heurts sur le site ultra-sensible de l'esplanade des Mosquées. Dix heures plus tard, un autre chauffeur palestinien a foncé sur un groupe de soldats israéliens au sud de Bethléem, en Cisjordanie occupée, faisant trois blessés dont un dans un état critique. En soirée, les affrontements se poursuivaient par intermittence entre Palestiniens et policiers israéliens à Jérusalem-Est, partie arabe de la ville occupée et annexé par Israël en proie à des violences depuis plusieurs semaines. Jérusalem va au-devant d'une nouvelle journée à risques jeudi, les ultras juifs ayant appelé à manifester de nouveau en direction de l'esplanade en fin d'après-midi. Les violences et les fortes tensions dans la ville sainte, qui font craindre une troisième Intifada, ont éclaté le matin avec notamment une attaque à la voiture bélier commise par un Palestinien de 38 ans, Ibrahim al-Akari, qui a tué un policier israélien. L'assaillant a percuté avec son van un groupe de policiers, avant de faucher des piétons sur une artère séparant Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, puis de sortir de son véhicule pour attaquer les passants avec une barre de fer, selon la police qui l'a immédiatement abattu. Une attaque similaire avait été perpétrée il y a deux semaines non loin de là, tuant un bébé israélo-américain et une Equatorienne. L'auteur avait aussi été tué. Ibrahim al-Akari était originaire du camp de réfugiés de Chouafat, l'un des quartiers de Jérusalem-Est les plus en proie aux tensions. Vers 22H00 locales (20H00 GMT), un autre conducteur palestinien a foncé sur un groupe de soldats israéliens en faction à l'extérieur du camp de réfugiés palestiniens d'El-Arub. "Un soldat est dans un état critique, deux présentent des blessures légères", a annoncé le porte-parole de l'armée, précisant que le chauffeur avait réussi à prendre la fuite et était "activement recherché". - Netanyahu accuse Abbas - Sans revendiquer l'attentat de Jérusalem, le mouvement islamiste Hamas s'en est félicité, assurant que son auteur était l'un de ses membres. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vu dans cette attaque "la conséquence directe des agissements (du président palestinien Mahmoud Abbas) et de ses partenaires du Hamas qui excitent les esprits". A l'étranger, le secrétaire d'Etat américain John Kerry a condamné un attentat "terroriste" qui attise les tensions, alors que la nouvelle chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a estimé qu'il était "la preuve douloureuse de la nécessité de faire de sérieux efforts en vue d'un processus de paix durable". Outre l'attaque palestinienne, des affrontements entre jeunes Palestiniens et policiers israéliens avaient éclaté dès le matin, sur l'esplanade des Mosquées, où la visite d'une centaine d'extrémistes juifs réclamant le droit de prier sur le troisième lieu saint de l'islam a attisé les braises. Également sacrée pour les juifs, l'esplanade est sous le régime d'un statu quo qui prévoit qu'ils peuvent s'y rendre mais pas y prier. Des Palestiniens s'étaient retranchés sur l'esplanade la nuit dernière. Quand la porte des Maghrébins, par laquelle passent les non-musulmans, s'est ouverte, des manifestants masqués ont lancé des pierres et des pétards sur les policiers israéliens venus pour protéger le groupe, toujours selon la police.

