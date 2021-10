Jérusalem (AFP). Jérusalem secouée par un attentat meurtrier et des heurts sur l'esplanade

Jérusalem a connu mercredi une de ses pires flambées de violence récentes avec une nouvelle attaque à la voiture bélier qui a fait un mort et des heurts sur l'ultra-sensible esplanade des Mosquées. Un policier israélien a été tué et une dizaine de personnes blessées quand un homme a percuté avec son van des piétons traversant la rue séparant Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la Ville sainte occupée et annexée par Israël. Ce mode opératoire avait déjà été utilisé lors d'une attaque perpétrée il y a deux semaines à quelques centaines de mètres de là. L'auteur de l'attaque a été présenté par la police israélienne comme un Palestinien de 38 ans du camp de réfugiés de Chouafat, l'un des quartiers de Jérusalem-Est théâtre depuis quelques mois de tensions qui font craindre une troisième Intifada. Après avoir jeté sa voiture sur des passants, il en est descendu et a agressé des piétons avec une barre de fer. C'est alors qu'il a été abattu par des policiers, selon la police. Les faits se sont produits en quelques minutes, ont dit les secours à une journaliste de l'AFP. Le 22 octobre, un Palestinien originaire de Silwan, autre point chaud de Jérusalem-Est, avait percuté un groupe de passagers descendant du tramway, tuant un bébé israélo-américain et une Equatorienne. L'auteur avait été aussitôt abattu. Plus tôt dans la matinée, jeunes Palestiniens et policiers israéliens se sont violemment affrontés sur l'esplanade des Mosquées, où la visite d'extrémistes juifs réclamant le droit de prier en ce haut lieu de l'islam a échauffé les esprits. - Policiers israéliens dans Al-Aqsa - Fait exceptionnel: les policiers sont entrés dans la très vénérée mosquée Al-Aqsa. Dans le climat acrimonieux qui règne à Jérusalem-Est, cette incursion a été ressentie comme une grave provocation. Des Palestiniens s'étaient retranchés dans la nuit sur l'esplanade, sans doute dans l'attente des visiteurs juifs, a assuré la police. Quand la porte s'est ouverte, des dizaines de manifestants masqués ont lancé des pierres et des pétards sur les policiers israéliens qui étaient là, toujours selon la police. Les policiers ont alors pénétré sur l'esplanade et repoussé les Palestiniens à l'intérieur de la mosquée, selon des témoins. Puis ils sont entrés dans Al-Aqsa. Jamais ils n'avaient poussé aussi loin dans l'édifice, a dit à l'AFP Adnane al-Husseini, gouverneur de Jérusalem-Est. Les policiers ne sont entrés de quelques mètres seulement pour pouvoir dégager des pierres bloquant les portes, a assuré la porte-parole de la police, Luba Samri. Dans l'édifice, des tapis calcinés témoignaient de début d'incendies provoqués par les grenades lancées par les policiers. Des fidèles s'affairaient à ramasser les débris qui jonchaient le sol. Les incidents se sont propagés aux alentours immédiats de l'esplanade dans la Vieille ville, transformée en camp retranché gardé par des centaines de policiers. Des dizaines de musulmans se sont attroupés devant les différentes portes donnant sur l'esplanade, dans l'attente de pouvoir y accéder. A plusieurs reprises, les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des projectiles en caoutchouc pour éloigner la foule tandis que des jeunes ripostaient en lançant des bouteilles d'eau. Le calme est revenu en fin de matinée. - Amman rappelle son ambassadeur - Dénonçant des "violations israéliennes répétées", la Jordanie, liée à Israël par un traité de paix et qui gère l'esplanade, a rappelé son ambassadeur à Tel-Aviv. Ce nouvel accès de fièvre fait suite à l'appel lancé mardi par des extrémistes juifs à se rendre massivement mercredi sur l'esplanade en soutien à Yehuda Glick, une figure de la droite ultranationaliste juive qui milite pour le droit des juifs à prier sur l'esplanade.

