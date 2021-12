Route du rhum: Tout va bien pour Arnaud Daval

Pour sa première participation à la solitaire transatlantique, le navigateur manchois est dans le coup. S'il ne joue pas dans la même cour que les skippers expérimentés, il semble être plutôt content de son début de course.

Depuis le départ de Saint Malo Arnaud Daval oscille entre la 16ème et la 22 ème place...L'objectif pour lui est toujours le même, terminer cette route du Rhum sur son bateau sponsorisé par l'entreprise manchoise Techneau (Marigny).

Joint par l'organisation de la course, il a donné son sentiment sur son parcours et sur la course.

