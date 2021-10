En 2013, 83 personnes victimes d'intoxication au monoxyde de carbone en Basse-Normandie

En 2013, en Basse-Normandie, 83 personnes ont été impliquées dans 28 signalements d’intoxications au monoxyde de Carbone. Les faits se sont produits majoritairement dans le lieu d’habitation pendant la période de chauffe : de janvier à mars et d’octobre à décembre.

L’Agence Régionale de Santé tient donc à rappeler les principaux gestes de prévention :

- Avant chaque hiver : faire intervenir un professionnel qualifié pour contrôler et entretenir les installations de chauffage (chaudières, poêles et inserts) et les chauffe-eaux

- Au moins une fois par an : faire ramoner les conduits de fumée par un professionnel et par action mécanique

- Tous les jours : aérer régulièrement le logement même lorsqu’il fait froid, et ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air (grille d’aération dans la cuisine, la salle d’eau, la chaufferie)

- Les chauffages d’appoint même munis de dispositifs de sécurité ne doivent pas être utilisés en continu. Les consignes d’utilisation, fournies par le fabriquant, doivent être respectées. L’appareil doit être situé dans une pièce correctement ventilée.

- Les groupes électrogènes ne doivent jamais être placés dans un lieu fermé (maison, cave, garage, grenier…), mais à l’extérieur des bâtiments et éloignés des prises d’air.

Les premiers signes d’intoxication sont des maux de tête, nausées, malaises ou vomissements.