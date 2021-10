Mexico (AFP). Mexique: arrestation du maire soupçonné dans la disparition de 43 étudiants

La police fédérale mexicaine a arrêté mardi le maire d'Iguala (sud), José Luis Abarca, et son épouse, soupçonnés d'être les instigateurs des attaques qui ont fait six morts et 43 étudiants disparus le 26 septembre, a annoncé la Commission nationale de sécurité (CNS). "Abarca et son épouse ont été arrêtés par des éléments de la police fédérale dans la ville de Mexico", a indiqué un porte-parole de la CNS à l'AFP. "L'opération a été menée sans violence. Ils ont été mis à disposition du ministère pubic fédéral dans les installations des autorités judiciaires chargées du crime organisé (SEIDO) pour que continue l'enquête et qu'on retrouve ces jeunes", a ajouté la source. José Luis Abarca et son épouse, Maria de los Angeles Pineda, étaient les fugitifs les plus recherchés du Mexique depuis les événements d'Iguala (Etat de Guerrero) qui ont bouleversé le Mexique et le monde. Des policiers municipaux et des membres du groupe criminel des Guerreros Unidos avaient attaqué avec des armes à feu des dizaines d'étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa venus à Iguala, faisant 6 morts et 25 blessés. Selon des déclarations de certaines des 56 personnes arrêtées dans cette affaires - policiers, fonctionnaires, présumés criminels - les 43 diparus auraient été ensuite assassinés et enterrés. Les autorités judiciaires ont accusé Abarca et Pineda, dont plusieurs frères étaient des narcotrafiquants notoires, d'avoir organisé cette attaque. Le couple avait pris la fuite plusieurs jours après les faits, avant qu'un mandat d'arrêt soit lancé contre eux le 22 octobre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire