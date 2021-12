México (AFP). Mexique: identification des restes de l'un des 43 étudiants disparus

Des restes de l'un des 43 étudiants disparus depuis fin septembre dans l'Etat de Guerrero, dans le sud du Mexique, ont été identifiés après des tests d'ADN réalisés dans un laboratoire en Autriche, a annoncé samedi une source officielle au Mexique. "Un des restes correspond à l'un des élèves étudiants de l'Ecole normale", a indiqué à l'AFP cette source officielle, requérant l'anonymat. Felipe de la Cruz, porte-parole des parents des disparus, a indiqué qu'ils s'exprimeraient sur ces résultats lors d'un meeting organisé pendant une manifestation prévue samedi dans la capitale mexicaine. Des sources proches des familles ont affirmé à l'AFP que les restes identifiés étaient ceux d'Alexander Mora. Il s'agit de la première confirmation de la mort d'un des 43 étudiants disparus le 26 septembre à Iguala, dans l'Etat du Guerrero (sud), après avoir été attaqués par des policiers locaux travaillant main dans la main avec des membres du crime organisé, à l'instigation probable du maire de la ville. Selon les aveux de trois personnes détenues dans cette affaire, les étudiants ont tous été tués, leurs corps brûlés et leurs restes jetés dans une rivière. Les enquêteurs avaient trouvé des restes humains dans une décharge et en bordure de la rivière et les avaient fait parvenir au laboratoire de l'université d'Innsbruck (Autriche) pour qu'ils soient identifiés. Le ministère public ne s'est pas exprimé, mais a convoqué une conférence de presse dimanche.

