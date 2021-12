Découvrez le nouveau Black Eyed Peas

Après avoir remporté six Grammy Awards (rien que ça) et vendu plusieurs millions d'albums à travers le monde, The Black Eyed Peas viennent d'annoncer la sortie de leur nouvel album "The Beginning" qui sera disponible le 29 novembre 2010.

"The Beginning" est le sixième album du groupe, le précédent "The E.N.D" qui date déjà de juin 2009 s'était écoulé à 11 millions d'exemplaires dans le monde et il est toujours classé dans le top albums depuis sa sortie. Une situation qui doit faire rêver certains !

Pour énerver... un peu plus: le titre "I Gotta Feeling" est le titre qui a été le plus téléchargé légalement au monde.

J'arrête les chiffres, c'est énorme et en même temps abstrait.

Découvrez sur tendanceouest.com un extrait du nouveau titre de Black Eyed Peas "The Time"...