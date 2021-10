Le Stade Malherbe de Caen s'invite à l'US Quevilly

Ancien entraîneur de Sedan, Brest et Nantes, Landry Chauvin est arrivé à la formation malherbiste il y a un peu plus d'un mois. Dans le même temps arrivait à la formation quevillaise Patrice Monteilh. La venue de Landry Chauvin à l'US Quevilly constitue ainsi la première étape dans le renforcement du partenariat entre les deux clubs.

Des jeunes de l'USQ à Malherbe ?

Le malherbiste dirige aujourd'hui deux séances d'entraînement, l'une avec les U17, l'autre avec les U19. Mais sa venue doit être interprétée plus largement : "Aujourd'hui, les clubs pros sont souvent décriés par les clubs amateurs. Or, le club pro a un rôle social à avoir auprès des clubs amateurs. Et c'est au club pro d'aller vers les clubs amateurs : notre objectif est de montrer comment nous on travaille à Caen et d'échanger avec les éducateurs de l'USQ", développe Landry Chauvin.

Les jeunes Quevillais peuvent également nourrir l'espoir d'un jour intégrer le centre de formation bas-normand : "Il faut donner envie aux jeunes de l'USQ qui demain auraient un potentiel intéressant de venir nous rejoindre et que ces échanges soient fréquents. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde." Et qui sait, les jeunes Quevillais d'aujourd'hui pourraient bien devenir les professionnels malherbistes de demain.