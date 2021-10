Confusion autour de la fermeture du passage Démogé à Caen

Un protocole d’accord a bien été signé chez le notaire, mais la contre-signature du propriétaire manque toujours. Ils sont quatre dans ce cas, alors que La Maison du Bouton déménage ce vendredi 31 octobre au 22 rue Demolombe pour une ouverture le mercredi 5 novembre, et que La Maison d’Iran ferme également ses portes à la même date.

“On a laissé ce passage mourir”, clame l’un des commerçants qui veut rester anonyme. “Depuis des années, on nous pousse vers la sortie pour récupérer l’espace et réaliser une opération immobilière.” L’espace en question est géré par l’agence Bruno Mercier. “Une fois vide, 850m2 de surface commerciale seront à vendre, avec la possibilité de la diviser en lots de 150 et 250 m2. Rien n’a été vendu pour l’instant”, concède Bruno Mercier.