La Préfecture de la Manche réagit à l'effroyable accident mortel de ce matin

Après ce drame "qui endeuille le département de la Manche" et "après un mois doctobre déjà particulièrement meurtrier" avec 11 morts sur les routes de la Manche à ce jour, la Préfète de la Manche "exprime sa profonde émotion et son soutien aux familles des victimes" et "appele tous les conducteurs à la vigilance, à la prudence et à la responsabilité de chacun".

Rappel des faits

Ce matin à 8h05, à la sortie du bourg de la Chapelle Cécelin, le choc entre deux véhicules légers a entraîné la mort de quatre personnes.

- 3 passagers, à bord d'une voiture allant vers Villedieu-les-Poêlles sur la RD 33 ont été incarcérés et ont brûlé à bord du véhicule.Une quatrième victime est décédée après avoir été éjectée.

- 1 blessé grave se trouvant dans un véhicule se rendant à Saint-Pair-sur-Mer a été évacué vers le Centre hospitalier d'Avranches.

Par ailleurs, un témoin de l'accident qui a essayé d'éteindre l'incendie a été incommodé par la fumée et a été pris en charge par les sapeurs-pompiers . Un deuxième témoin a été transporté au Centre hospitalier d'Avranches.

Christophe Maraud, le secrétaire général de la Préfecture de la Manche a relayé l'appel à la vigilance de la Préfète de la Manche.