Promenade insolite : têtes en l'air !

Lui a pourtant horreur de l'avion. Mais, paradoxe, le maître-hôtelier gérant du château de Baffy, dans le Bessin, passe son temps libre sur la piste d'un aéroport au beau milieu d'un tarmac. Son terrain de jeu a une drôle d'allure, pas plus grand qu'un terrain de football sur bitume. C'est aux portes de Caen le modèle lilliputien de l'aéroport de Carpiquet !

La piste dans les champs

Son coucou rikiki, un Vélox américain, y fait, chaque dimanche, des loopings dans le ciel normand.

Roland Andersen a découvert les joies de l'aéro-modelisme par hasard, il y a six ans. “A Bayeux, il y avait un petit meeting. J'ai regardé les avions voler. Je me suis piqué au jeu.”Il prend quelques cours qui lui donnent... des ailes. “Au début, le plus difficile est de parvenir à faire décoller et atterrir son avion. Une fois cette technique maîtrisée, ça va tout seul.”

Laurent Leduc, propriétaire du terrain d'aviation miniature et patron d'une boutique de radio-modélisme à Caen confirme : “C'est un loisir à la portée de tout le monde, un peu comme chez Tintin, de 7 à 77 ans”



Au Rosel, tout près de Carpiquet et de la N 13, le mini-aéroport est planté au milieu des champs. La piste asphalte est en forme de croix.

Une quarantaine de “vieux enfants” comme Roland, s'y retrouvent régulièrement pour faire joujou dans les airs.

Parfois, les petits modèles croisent les gros, les vrais, en approche de la piste d'à côté. Roland, dans ces moments là, doit sûrement repenser à son grand-père Edouard : quelque part, dans ses veines, coule un peu de l'aéropostale...







