Musique, théâtre, événements : nos idées sorties autour de Caen

Nördik Impakt : Back to the Parc expo

Le festival des cultures numériques et indépendantes touche à sa fin. Ce samedi 25 octobre, les festivaliers de Nördik Impakt n’auront qu’à rallier le Parc des expositions de Caen pour entendre les pointures de la musique électro jusqu’à l’aube.

- 20h30 : Chinese Man (electro hip hop jazz)-Stand High Patrol (Sound System) - Salut c’est cool (electro)

- 21h : Goldthwait (techno)

- 22h : Bakermat (electro)- Orgasmic & Fuzati (electro hip hop) - Jankin (techno)

- 23h : Kuage (electro pop)

- 23h30 : Cotton Claw (electro hip hop)

- Après minuit : Super discount 3 (live electro) / Gui Boratto (techno) / Murkage (dubstep live) / Kölsch (techno) / Ame (live house) / What so not (future bass) / Worakls (techno) / Uz (trap) - Kenny Larkin (techno) / Kaytranada (house) - Nymfo (drum and bass)

Pratique. Samedi 25 octobre à partir de 20h30 au Parc Expo. 29€/35€. www.nordik.org.

Vocalises : Haut les chœurs !

Il y a 10 ans, Polyfollia faisait le pari de créer en Basse-Normandie un tremplin pour les meilleurs chœurs et ensembles vocaux venant du monde entier. Une façon de tenter de rendre plus vivant une discipline à l’image poussiéreuse. Fort de son succès, ce rendez-vous est devenu incontournable pour les amateurs de chant choral.

Trois concerts à retrouver autour de Caen :

- vendredi 24 octobre à 20h30. Quatuor vocal féminin allemand Niniwe à l’église de Louvigny. 8€/12€/Gratuit - 12 ans. Tél. 02 31 73 69 19.

- samedi 25 octobre à 20h30. Quatuor féminin français Meliades à l’église St-André à Ifs. 6€/10€. Tél. 02 31 84 94 94.

- dimanche 26 octobre à 17h30. Musique contemporaine canadienne et internationale Hamilton Children’s Choir à l’église St Quentin à Luc-sur-mer. 4€/10€. Tél. 02 31 97 33 25.

Pratique. Du vendredi 24 au dimanche 26 octobre. www.polyfollia.org.

Les sorties vacances pour la Toussaint

Centre commercial des rives de l’Orne

- Labyrinthe de la citrouille du lundi au samedi de 10h à 20h. Atelier maquillage et chapeaux en papier crépon spécial Halloween. Du lundi au samedi de 14h à 18h.

Bibliothèque d’Hérouville

- Mini olympiades virtuelles. Mardi 28 octobre de 14h30 à 17h (dès 8 ans).

- Lecture d’histoire qui fait peur. Vendredi 31 octobre à 15h. www.caenlamer.fr.

Café des images

- Ciné-concerts “Pat et Mat” Jeudi 23 octobre à 14h30 (dès 3 ans). www.cafedesimages.fr.

Centre-ville de Caen

- Stages de modelage, dessin, peinture, collage et autres techniques à l’atelier Ecuyère. www.atelierecuyere.fr.

Mondeville

-Stages arts plastiques et cirque.www.crea-spectacles.com.

Musique et cinéma, 8e à Ouistreham

Pour sa 8e édition, le festival “Musique et cinéma” invite à découvrir ou redécouvrir des films qui seront, pour l’occasion, accompagnés de sessions musicales ou dansées. Durant quatre jours, la salle de cinéma d’art et d’essai Le Cabieu ouvre ses portes et propose huit films et animations .

- Jeudi 23 octobre à 14h30, Song for Marion et la chorale de Ouistreham. A 20h30 Get on up et le groupe Soulful people (soul musique).

- Vendredi 24 octobre à 14h : Alabama Monroe. A 20h30 Simeon et le groupe Madras (musique antillaise)

- Samedi 25 octobre à 14h ciné goûter. Le livre de la jungle et le groupe So walt !?(jazz). A 20h30 Jersey Boys sur fond de rock 60’s par le centre socio-culturel de Ouistreham.

- Dimanche 26 octobre à 14h 20 feet from stardom et un concert chant, piano. A 20h30 Les fils du vent et concert de jazz manouche.

Pratique. Du 23 au 26 octobre au cinéma Le Cabieu de Ouistreham.

A la cueillette aux champignons

La saison des champignons est lancée, c’est le moment de partir à la cueillette mais, attention à ne pas s’aventurer les yeux fermés, un minimum de connaissances et de prudence sont nécessaires pour éviter l’intoxication.

Où aller ?

Aux portes de Caen dans les forêts de Grimbosq, Valcongrain ou Cinglais.

Quels champignons ramasser ?

Les cèpes, girolles, trompettes de la mort, chanterelles et bolets sont les espèces les plus connues et les plus faciles à trouver. En cas de doute vous pouvez toujours vous renseigner auprès d’un pharmacien.

Quand ?

Un arrêté préfectoral interdit la cueillette les mardis et jeudis. Pour ceux et celles qui ne veulent pas s’aventurer seuls, le programme Escapades nature (www.calvados.fr) propose des sorties dans le Calvados.

Pratique. Samedi 25 octobre à 14h30 sortie en forêt de Valcongrain. Gratuit. Tél: 02 31 85 77 07.

La coquille St Jacques à l’honneur

Cette année encore, les amateurs de terroir et de gastronomie sont attendus à la fête de la Coquille autour de démonstrations culinaires, marchés et animations.

Samedi 25 et dimanche 26 octobre à Villers-Sur-Mer. Gratuit. www.villers-sur-mer.fr.

Les artistes s’exposent en centre ville de Caen

Peintres abstraits, créatrice de bijoux et photographes de la région, feront connaître leurs œuvres et les proposeront à la vente.

Jusqu’au 26 octobre à l’Eglise du Vieux St-Sauveur à Caen. www.caen-tourisme.fr.

Les voix du Blues au BBC

Pour la 6e édition du BBC Blues Club, le Caennais Thierry Anquetil précédera le trio Tangled Eye auteur d’un son simple, brut et énergique.

Vendredi 31 octobre à 20h au BBC d’Hérouville. 11€/18€. www.bigbandcafe.com.

Sexion d’Assaut en solo au Zénith

Après le triomphe de son groupe Sexion d’Assaut, Black M fait la tournée des Zénith cet automne avec son album solo “Les yeux plus gros que le monde”.

Vendredi 31 octobre à 20h au Zénith de Caen. 31€/35€. www.zenith-caen.fr.

Voyage intérieur à la Comédie de Caen

Dans Jeden (ça va aller...), les quatre comédiens-metteurs en scène explorent nos fantômes intérieurs et s’interrogent sur le rapport au monde et au temps.

Mardi 28 octobre à 21h au théâtre des Cordes. Entrée libre sur réservation au 02 31 46 27 29.

Open d’échecs

Le public pourra assister gratuitement (et en silence !) à l’Open international d’échecs de Caen.

Du jeudi 30 octobre au 2 novembre à l’institut Lemonnier, à Caen. Inscriptions de 22 à 52€. www.caenalekhine.fr.

Conférence : La reconstruction d’après-guerre.

A la place des communes très largement détruites par la guerre dans la région, ont été bâties de nouvelles villes. Les citadins s’accrochent pourtant à ce mythe de “renaissance” : un paradoxe que veut expliquer Pierre Bergel, professeur de géographie sociale et urbaine à l’université de Caen.

Jeudi 30 octobre à 20h30 au Grand Logis de la Baronnie, à Douvres-la-Délivrande. http://leslogisdelabaronnie.fr.

Pour les passionnés du jardin

Tout savoir sur les plantations et les boutures. Venez glaner de précieux conseils auprès des spécialistes, tout en profitant de nombreuses animations.

Dimanche 26 octobre à Blonville-sur-mer de 9h à 18h. Entrée libre. www.blonville.org.

Un jardin sur l’ancien site industriel

Le photographe George Dupin expose le résultat d’un travail sur la transformation d’un conteneur en étrange jardin sur le site de l’ancienne Société métallurgique.

Jusqu’au 31 octobre. Exposition “Supernatural” à l’ESAM de Caen. Entrée libre. www.esam-c2.fr.

Des tests abracadabrantesques autour des squelettes ¡

Un chercheur prend place dans la galerie du Jurassique pour s’adonner à des expériences folles. Ces Nuits des squelettes sont faites pour les 5-12 ans.

Vendredis 24 et 31 octobre de 18h30 à 22h au Paléospace de Villers-sur-Mer. Tél. 02 31 81 77 60.

Avant-premières : policier et science-fiction au Pathé

Le cinéma Pathé des Rives de l’Orne permet au public de découvrir deux films avant leur sortie nationale. Vendredi 24 octobre, Cédric Anger, réalisateur originaire de Caen, viendra présenter son film “La prochaine fois je viserai le cœur”, un policier avec Guillaume Canet. Jeudi 30 octobre ce sera à Christopher Nolan, réalisateur de la trilogie Dark knight, de présenter en retransmission “Interstellar”, son dernier film de science-fiction.

Vendredi 24 octobre à 20h (4/10€) et jeudi 30 octobre à 20h (12€). Infos et réservations sur le site internet www.cinemasgaumontpathe.com.