Tourisme : une bonne année 2014, mais moins que prévu

La fréquentation touristique de cette année 2014, et de cette saison estivale, "ne sera pas la saison exceptionnelle qu'on aurait pu espérer", regrettait ce jeudi matin le directeur du Comité départemental du tourisme, Philippe Gay. Il présentait aux côtés de professionnels de diverses branches du tourisme un bilan de la saison touristique dans le Calvados. Les professionnels notent par exemple un important déséquilibre entre l'ouest du département, qui a largement profité des retombées des grands événements, et l'est, notamment la Côte Fleurie et le Pays d'Auge, qui en ont beaucoup moins bénéficié. Bonne nouvelle : la clientèle étrangère, notamment britannique, semble de retour.

Philippe Gay : Impossible de lire le son.

Les retombées touristiques des différents événements de l'année devraient se poursuivre à moyen terme. Hervé Lebel, le président de Normandie Sites, structure qui regroupe une centaine de sites touristiques dans les deux Normandie, note des "niveaux de réservations déjà bien avancés" pour les mois à venir, et appelle les professionnels du secteur à se mobiliser toujours plus.

Hervé Lebel : Impossible de lire le son.

A l'issue de cette saison touristique 2014, 80% des professionnels se disent "satisfaits" de la fréquentation. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, alerte en substance Paul Chandelier, le président du Comité départemental du tourisme du Calvados.