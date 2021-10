Le clip cotentinois de La Rue Ketanou !

C'est à Omonville-la-Rogue, au Café du Port, que leurs routes se sont croisées et qu'une histoire d'amitié est née.

Dans cette chanson, le groupe dresse le portrait fraternel et rempli d'humour d'un homme soumis à la rudesse de la vie de marin.

Olivier, Mourad et Florent rendent hommage à travers ce texte aux "héros du quotidien", incarnés par Gaston, "LE capitaine de la barrique" d'Omonville. Habitée depuis toujours par une soif de rencontre, LA RUE KETANOU a croisé la route de mille et une personnes aux parcours très divers, et noué de nombreuses amitiés au quatre coins du monde.

Le clip est à découvrir dès mardi soir sur le Facebook de La Rue Ketanou