Augustin Gensse, une nouvelle star à l'Open de Rouen

Le numéro 50 français et ancien 139e mondial Augustin Gensse rejoint le tableau de l'Open de Rouen. Celui qui a écumé les circuits challenger et ATP rejoint comme tête de série les stars Jérémy Chardy, Josselin Ouanna, Marc Gicquel et Romain Jouan.