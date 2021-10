Le Tour de France au Havre : les réactions des élus seinomarins (galerie photos)

Après avoir salué une "Normandie au coeur du Tour 2015", le président de Région Nicolas Mayer-Rossignol a développé son propos : "Après Rouen en 2012, le Mont-SAint-Michel en 2013, la Grande Boucle remet la Normandie sous les feux des projecteurs ! Je salue ce tracé 2015 qui mettra magnifiquement en valeur Le Havre, notre joyeux portuaire, mais aussi le pays de Caux et la Côte d'Albâtre. Toute la Normandie est à l'honneur puisque l'étape suivante partira de Livarot en Pays d'Auge", et l'élu socialiste de souligner le rôle du Conseil régional dans la valorisation des grands événements.

"La tradition cycliste de Seine-Maritime"

Nicolas Rouly, le président du Département, s'est également fait l'écho de la bonne nouvelle : "Trois ans après le passage du Tour de France en Seine-Maritime, la course sera de retour dans notre département le 9 juillet 2015. Le parcours qui longera la Côte d'Albâtre du Tréport jusqu'au Havre, en passant par Dieppe, Saint-Valéry-en-Caux, Cany-Barville, Fécamp, Etretat... mettra en valeur l'attractivité de la Seine-Maritime pour les millions de téléspectateurs qui suivront la course dans plus de 180 pays à travers le monde. La Seine-Maritime cultive la tradition cycliste et le Département est mobilisé pour garantir le succès du passage du Tour sur notre territoire en 2015."

Les sprinters attendus

Le maire du Havre Edouard Philippe, hôte de l'arrivée de la 6e étape et présent lors du dévoilement de la carte du Tour 2015, s'est réjoui sur Twitter d'une "bonne nouvelle". Pour rappel, la 6e étape réservera 191km aux coureurs, d'Abbeville dans la Somme au Havre. Une étape a priori réservée aux sprinters mais attentions aux coups de bordure qui ont fait des dégâts ces dernières années.